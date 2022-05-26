Путіна спіймали на новому фейку? У мережі заговорили про постановку візиту до шпиталю (фото, відео)

Публічний вихід путіна знову опинився в епіцентрі скандалу через можливу постановку

У мережі заговорили про те, що недавня зустріч путіна з пораненими військовими рф у московському шпиталі нібито може бути постановкою, а постраждалі армійці — несправжніми. Як повідомляє "Телеграф", на імовірний обман вказав і радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Так, Геращенко пише, що щонайменше один із вчорашніх "поранених російських солдатів", що засвітилися на відео, робітник на заводі, але за "абсолютно неймовірним збігом обставин" спілкувався з путіним. Опубліковане фото зі співробітниками заводу зроблено під час візиту російського президента до Челябінська раніше.

Радник міністра внутрішніх справ вважає, що ролі поранених у ролику зі шпиталю виконували путінські агенти.

У соцмережі Twitter обговорюють, що зовнішня схожість людей з фото справді є. Проте виникли суперечки, що у "пораненого" та "працівника заводу" не схожі носи.

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У мережі, крім іншого, здивувалися зовнішньому вигляду поранених, мовляв, надто здорові та бадьорі, без бинтів і наслідків ран.

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Тоді як у Telegram-каналі GENERALL SVR з’явилася інформація, що путіна взагалі нібито не було того дня у шпиталі. За даними каналу, могли бути підготовлені "консерви": нібито пересування президента зімітував дублер.

Це не вперше, коли путіна запідозрили у підставних сюжетах. У березні ролик із зустріччю путіна зі стюардесами, приуроченою до Міжнародного жіночого дня, викрили у невдалому монтажі. Особливо мережу потішив мікрофон, який "проходить крізь" руку російського диктатора.

Раніше "Телеграф" писав, що і на Великдень присутність путіна на службі у храмі в соцмережах поставили під сумнів. Одна з причин: путін був одягнений так, як і на торішньому пасхальному богослужінні.