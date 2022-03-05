"Цар несправжній?": останнє відео "живого" путіна виявилося неякісним монтажем

У росії неякісно змонтували зустріч путіна з жінками

У суботу, 5 березня, на 10-й день війни росії проти України, російське телебачення випустило відео, на якому московський диктатор володимир путін у зброї жінок браво розповідає про розв’язану ним війну і про те, чому в нього "не було іншого виходу", окрім як почати бомбити Україну.

Однак відео, що подивилися, засумнівалися в достовірності опублікованого запису.

Так багато користувачів соцмереж, зокрема, блогер Андрій Пиндик, відзначають низку безглуздостей в опублікованих відео, які дають серйозний привід засумніватися в тому, "а чи був хлопчик?".

"У них дуже погані режисери монтажу і виявилося, що жінки сиділи, швидше за все, біля порожнього стільця і вдавали, що там путін", — пише він і на підтвердження своєї тези пропонує подивитися опублікований уривок з "виступу путіна".

"Інакше пояснити напівпрозорий мікрофон і якусь соломинку (або що це взагалі таке), яка проходить крізь руку я не можу", — констатує Пиндик.

Раніше російський політолог та історик Валерій Соловей заявив, що президент росії путін після повномасштабного вторгнення його військ в Україну вирішив сховатися в бункері.

Також "Телеграф" писав про те, що говорив російський диктатор про розв’язану ним війну проти України в відеозаписі, що виявився фейком.