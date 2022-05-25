Роздутий від бронежилета путін приїхав до поранених окупантів: відео

Диктатор до поранених солдатів рф прийшов у бронежилеті

У середу, 25 травня, на 91-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну кривавий диктатор володимир путін відвідав лікарню з пораненими загарбниками.

Про це повідомляє офіційна сторінка Управління стратегічних комунікацій ЗСУ на своєму telegram-каналі.

Чергова поява путіна на публіці знову скидалася на постановку. По-перше, президент росії при розмові з пораненим назвав ім’я дитини солдата, а по-друге, "поранені" перебували поруч із не розправленими ліжками. У ЗСУ також вважаю, що госпіталь, який відвідав путін, може знаходитися у бункері диктатора.

"Пропонуємо до вашої уваги шоу: "путін приїхав у шпиталь до солдатів, поранених в Україні". Є велика ймовірність, що "шпиталь" був побудований в бункері з приміщенням, яке нагадує лікарняну палату, в якому він, тремтячи від страху і роздувшись від натягнутого на нього бронежилета, спілкується невідомо з ким.", — зазначили у ЗСУ.

У мережі також вважають, що ролик із путіним був постановкою. Користувачі відзначили, неприродні пропорції тіла президента росії, який, ймовірно, надів бронежилет.

У мережі прокоментували похід путіна до шпиталю

Раніше повідомлялося, що володимиру путіну готують заміну. Президент рф 25 травня підписав нахабний указ щодо жителів Херсонської та Запорізької областей.