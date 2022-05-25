Роздутий від бронежилета путін приїхав до поранених окупантів: відео
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Диктатор до поранених солдатів рф прийшов у бронежилеті
У середу, 25 травня, на 91-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну кривавий диктатор володимир путін відвідав лікарню з пораненими загарбниками.
Про це повідомляє офіційна сторінка Управління стратегічних комунікацій ЗСУ на своєму telegram-каналі.
Чергова поява путіна на публіці знову скидалася на постановку. По-перше, президент росії при розмові з пораненим назвав ім’я дитини солдата, а по-друге, "поранені" перебували поруч із не розправленими ліжками. У ЗСУ також вважаю, що госпіталь, який відвідав путін, може знаходитися у бункері диктатора.
"Пропонуємо до вашої уваги шоу: "путін приїхав у шпиталь до солдатів, поранених в Україні". Є велика ймовірність, що "шпиталь" був побудований в бункері з приміщенням, яке нагадує лікарняну палату, в якому він, тремтячи від страху і роздувшись від натягнутого на нього бронежилета, спілкується невідомо з ким.", — зазначили у ЗСУ.
У мережі також вважають, що ролик із путіним був постановкою. Користувачі відзначили, неприродні пропорції тіла президента росії, який, ймовірно, надів бронежилет.
Раніше повідомлялося, що володимиру путіну готують заміну. Президент рф 25 травня підписав нахабний указ щодо жителів Херсонської та Запорізької областей.