путіну готують заміну: явну ознаку побачили в російських ЗМІ

У російських видання змінився "секс-символ"

Російська пропаганда підкріплює чутки про те, що кривавому диктатору володимиру путіну готують заміну — ним нібито має стати нинішній секретар російського Радбезу Микола Патрушев. При цьому деякі росЗМІ вже почали рясніти заголовками "російські жінки мріють про Патрушева", або "Патрушев — новий секс-символ рф".

Зокрема, такою публікацією відзначилося інтернет-видання MK.RU, яке відоме своїм підіграванням чинній російській владі. У середу, 25 травня, на сайті вийшла новина під заголовком: "Російські жінки зізналися, що мріють про Патрушева".

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Пропагандисти натякають на заміну путіну

Користувачі мережі також запідозрили у цій публікації щось нездорове та вказали на той факт, що таким чином росЗМІ прямо вказують росіянам, кого їм треба любити. А любителів путіна "перепрошивають" на любов до Патрушева.

Примітно, що багатьом користувачам зовнішньо Патрушев більше нагадує ящірку, аніж походить на так званого "секс-символа", й люди відверто про це пишуть та говорять.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заміна путіну в особі Патрушева з'явилася на фоні чуток про те, що російський диктатор серйозно хворий. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович також говорив, що путін хворий на онкологію і знаходиться на "хімії", про що може свідчити той факт, що він уникає людей при особостих зустрічах. Підігрівають розмови про хвороби путіна та інші дивні моменти у його поведінці, як на зустрічі з міністром оборони росії сергієм шойгу.