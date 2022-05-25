путину готовят замену: явный признак увидели в российских СМИ

В российских изданиях изменился "секс-символ"

Российская пропаганда подкрепляет слухи о том, что кровавому диктатору владимиру путину готовят замену — им якобы должен стать нынешний секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. При этом некоторые росСМИ уже начали пестрить заголовками "российские женщины мечтают о Патрушеве", или "Патрушев — новый секс-символ россии".

В частности, такой публикацией отметилось интернет-издание MK.RU, известное своим подыгрыванием действующим российским властям. В среду, 25 мая, на сайте вышла новость под названием: "Российские женщины признались, что мечтают о Патрушеве".

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Пропагандисты намекают на смену путина

Пользователи сети также заподозрили в этой публикации что-то нездоровое и указали на тот факт, что таким образом российские СМИ прямо указывают россиянам, кого им нужно любить. А любителей путина "перепрошивают" на любовь к Патрушеву.

Примечательно, что многим пользователям внешне Патрушев больше напоминает ящерицу, нежели смахивает на так называемый "секс-символ", и люди откровенно об этом пишут и говорят.

Ранее "Телеграф" сообщал, что замена путина в лице Патрушева появилась на фоне слухов о том, что российский диктатор серьезно болен. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович также говорил, что путин болен онкологией и находится на "химии", о чем может свидетельствовать тот факт, что он избегает людей при личных встречах. Подогревают разговоры о болезнях путина и другие странные моменты в его поведении, как на встрече с министром обороны россии сергеем шойгу.