путину хуже? странному поведению на встрече с шойгу дали объяснение

Встреча российского президента и его приспешника вызвала множество вопросов

В последнее время у путина ухудшилось состояние здоровья, однако на уговоры врачей изменить лекарственные препараты, которые уже перестали помогать, он не реагирует. Это показала вчерашняя встреча с главой минобороны рф шойгу, которая широко освещалась СМИ.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Подробности в своем Телеграмм-канале сообщил политический эксперт Валерий Соловей, который популярен в сети благодаря многочисленным якобы инсайдам из кремля.

Встреча путина и шойгу

"Многие обратили внимание на болезненный вид президента, его одутловатое, набухшее лицо и руки, плотно обхватившие крышку стола. Ничего удивительного нет, у путина в последнее время ухудшилось состояние здоровья, мы об этом уже писали, и нездоровый вид президента это только подтверждает. Уже больше месяца врачи не могут убедить путина поменять препараты которые угнетают симптомы болезни Паркинсона потому, что старые уже не дают нужного эффекта, а экспериментировать с новыми президент просто боится и вцепившиеся в стол руки это способ скрыть небольшой, но вполне заметный тремор", — говорится в тексте публикации.

Что касается шойгу, то у многих возник вопрос, почему министр обороны россии заявился на встречу с президентом в гражданском. По мнению Соловья, кровавый агрессор путин очень недоволен ходом так называемой "спецоперации" в Украине и считает одним из главных виновных в провале своих планов именно сергея шойгу.

"Вид шойгу в военной форме с орденами и медалями в последнее время сильно раздражает президента и шойгу намекнули, вернее, прямо сказали, что в военной форме кичиться надо поменьше, возможны последствия", — прокомментировал внешний вид высокопоставленного чиновника эксперт.

Также он добавил, что в первые дни текущей недели российский лидер узнал, что якобы три шамана, друзья и протеже шойгу, которые проводили обряд перед войной и предрекали ему огромный нрав и полное господство над миром, произошла неудача.

Шаманов по приказу путина уже вроде бы отправили к духам предков, причем головы отдельно от тел, а шойгу был неприятно удивлен и подавлен, узнав об этом.

"Это о перспективе для министра, который активно симулируя проблемы с сердцем, может дождаться проблем реальных и тогда никто уже не удивится очередному, но уже не выдуманному инфаркту. Увольнять пути не любит, а вот инфаркты или суициды – это другое дело ", — написал Соловей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский президент владимир путин провел встречу с министром обороны рф сергеем шойгу, во время которой последний отчитался что армия России якобы захватила украинский Мариуполь, а его защитники сложили оружие и сдались.