Війна — день 91: росіяни сильно тиснуть на Донбасі, не зважаючи на втрати

Оперативно про головне 25 травня

Україна відбиває російське широкомасштабне вторгнення 91-й день. Російські окупанти штурмують Донбас усіма силами і на думку деяких військових аналітиків зібрали всі наявні у них сили для цього. Такий безпрецедентний тиск, на жаль, дає свої плоди: ЗСУ довелося відступити зі Світлодарська і його одразу зайняли російські війська. Проте атаки не проходять для російської армії безкровно і щодня вони втрачають десятки одиниць військової техніки та сотні – живої сили. Тим часом українська армія вже озброїлася великокаліберною західною артилерією та почала успішно застосовувати її на фронтах.

У цій трансляції "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 25 травня. Проте читачі можуть отримувати новини оперативніше в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Харкові близько півночі жителі чули щонайменше два вибухи.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо закликала надовго позбавити росію переваг глобальної економіки. "росія має зазнати серйозних довгострокових наслідків за свою поведінку. Її необхідно на довгий час позбавити переваг світової економіки та глобального економічного порядку", — заявила Раймондо на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Вона зазначила, що заходи експортного контролю щодо рф "в найближчому майбутньому не скасують".

Нагадаємо, що про ситуацію в країні за 22 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 88: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна отримує безпрецедентну допомогу".

Інформація за 23 травня доступна у матеріалі: "Війна — день 89: окупанти намагаються взяти Сєверодонецьк, зазнаючи суттєвих втрат".

А головні події за 24 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 90: три місяці Україна за допомогою десятків країн світу відображає російську навалу".