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Розблокування портів, обмін полоненими та переговори: росія зробила кілька гучних заяв

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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росія продовжує тиснути на Київ, висуваючи нові умови Новина оновлена 25 травня 2022, 11:05
росія продовжує тиснути на Київ, висуваючи нові умови

У міністерстві закордонних справ росії виступили із низкою заяв щодо українських портів, обміну полоненими, а також повернення до переговорного процесу.

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Про це у середу, 25 травня, повідомили у прес-центрі мзс рф, — пишуть росЗМІ.

Так, згідно із заявами російського відомства, російська федерація готова надати гуманітарні коридори для розблокування українських портів, проте поставила Києву вимогу розмінувати їх.

Окрім того, у мзс рф повідомили, що кремль може погодитись на розгляд питання щодо обміну полоненими, але українських захисників, зокрема тих, які майже три місяці тримали оборону блокадного Маріуполя, а зараз перебувають у російському полоні, росія віддасть під трибунал. Зокрема, за словами заступника голови відомства андрія руденка, обмін полоненими між Україною і росією можливий виключно після того, як українські військові будуть засуджені.

"Всі речі будемо розглядати після того, як здалися в полон (українські захисники, — ред. редакцією) будуть відповідним чином засуджені, винесено вирок, тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні", — пояснив він.

Що стосується заяви президента України Володимира Зеленського щодо відновлення переговорного процесу з росією лише у випадку повернення окупаційних військ на позиції, які вони займали до 24 лютого 2022 року, то цю вимогу у рф вважають неконструктивною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська федерація, котра веде криваву війну проти України, за три місяці бойових дій на українських землях спромоглася захопити майже втричі більшу кількість територій, у порівнянні з кількістю, котру мала до повномасштабного вторгнення. Наразі в окупації рф знаходиться 20% українських територій, хоча до 24 лютого, їх було всього 7%.

Водночас українці не збираються поступатися агресору та продовжують відстоювати свою свободу та землі Батьківщини. На думку президента Володимира Зеленського, головною зброєю України у війні проти росії є згуртованість українців.

Теги:
#Переговори #Полонені #МЗС РФ #Обмін #Порти