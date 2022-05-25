"Азовсталь" незламна: росія продовжує втрачати вояк у Маріуполі

Вантажем-200 найближчим часом можуть стати ще кілька людей

Навіть після евакуації з підприємства "Азовсталь" у Маріуполі українських захисників окупанти продовжують гинути в останньому оплоті української оборони. Нещодавно там на міні підірвалися четверо солдатів регулярної армії рф, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до них додалися ще двоє, цього разу вже з військових, набраних у псевдодержаві на території Донецької області.

Згідно з наявними даними, вони обидва у тяжкому стані. "Наші з лікарні кажуть, без варіантів", — зазначив Андрющенко. Він також додав, що "Азовсталь продовжує битися навіть зараз".

Нагадаємо, територія підприємства піддавалася масовим бомбардуванням та обстрілам. Кількість авіанальотів сягала 40 на день. Російські окупанти намагаються розмінувати хоча б частину території, а також звільнити від вибухових речовин Маріупольський порт, щоб почати вивозити з окупованого міста те, що можна вкрасти.

Раніше "Телеграф" писав, що російські посіпаки з так званого "днр" хочуть для українських солдатів трибуналу. При цьому до частини полонених ставляться непогано — дружина командира "Азова" розповіла деталі.