Окупанти штурмують Донбас всіма силами: свіжа карта бойових дій в Україні

Напруга на фронтах зростає з кожним днем

У вівторок, 24 травня, британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні. Збройним силам України вдається утримувати лінію фронту без змін, а окупанти тим часом лише збільшують інтенсивність обстрілів та штурмові операції.

Відповідна публікація з'явилася у Twitter-акаунті Міністерства оборони Великої Британії.

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Судячи з даних карт, лінія фронту за добу практично не змінилася. Однак, британські розвідники відзначають, що відстань між північним та південним угрупованнями росіян біля Сєвєродонецька складає 25 кілометрів. Це місто окупанти штурмують і намагаються взяти кілька тижнів поспіль, однак дотепер наступ ворожої армії відбивають українські Сили оборони.

Розвідники кажуть, якщо росіянам вдасться захопити Сєвєродонецьк, то це може призвести до окупації всієї Луганської області. Однак, якщо лінія фронту на Донбасу буде посунута далі на захід, то це призведе до проблем окупантів з постачанням.

"Операція об'єднаних сил, ймовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом", – наголосили у британській розвідці.

При цьому зазначається, що інтенсивність операцій росіян на Донбасі збільшилась і ворожій армії завдяки зосередженню артилерійських частин вдалося досягнути "локальних успіхів".

Карта боїв в Україні за 24 травня

Карта боїв в Україні за 23 травня

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Харківському та Слов’янському напрямках було зафіксовано артилерійський обстріл в районі населеного пункту Циркуни. Також ворожа армія провела розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнала втрат і відійшла.

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов’янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Також не припинялися мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 90-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти зайняли місто Світлодарськ у Донецькій області. Інформацію про це підтвердив начальник Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко.