Найскладніша ситуація на Луганщині: свіжа карта боїв в Україні

Просунутися на фронтах окупантам не дають українські Сили оборони

У понеділок, 23 травня, британська розвідка опублікувала свіжу карту бойових дій в Україні, де 89 днів поспіль йде війна з російськими окупантами. Ворожа армія не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Відповідний допис з'явився у Twitter-акаунті Міністерства оборони Великої Британії.

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Судячи з даних карт, у порівнянні з минулою добою несуттєво, але змінилася лінія фронту на Луганському напрямку (позначено червоним квадратом). За умовними позначеннями британської розвідки, тепер ця територія вважається умовно "спірною". Це може означати, що російські окупанти намагалися прорвати оборону одного з населених пунктів Луганщини, однак отримали відсіч та відступили. До слова, Генштаб ЗСУ не повідомляв про втрату контролю над населеними пунктами.

Карта боїв в Україні за 23 травня

Карта боїв в Україні за 22 травня

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії, щоб утримати зайняті раніше рубежі на Харківському напрямку. Для цього ворожа армія встановлює блокпости та фортифікаційні споруди біля селищ Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.

На Слов'янському напрямку ворожа армія готується до відновлення наступу. Була спроба наступальних дій ворога поблизу Довгенького, однак ворог зазнав втрат та відступив.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не має.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

Раніше "Телеграф" повідомляв, згідно з картами бойових дій, окупанти хочуть не тільки оточити Сєвєродонецьк, але одночасно з цим вийти у напрямку Бахмута. При цьому на півдні, зокрема в Запорізькій області, у деяких населених пунктах російських військових уже більше, ніж місцевого населення.