ЗСУ відбили наступ окупантів на важливому напрямі: свіжа карта боїв

ЗСУ дають бій загарбникам на всій лінії фронту

У неділю, 22 травня, на 88-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася минулої доби.

Карта боїв в Україні за 22 травня

Карта боїв в Україні за 20 травня

За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Лиманському напрямі активних бойових дій противник не вів. Здійснив обстріл об’єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закотне, Діброва та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку із застосуванням мінометів та ствольної артилерії ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, зосередив зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянинове. Наступ відбито, ворог зазнав втрат і був змушений відійти на старі позиції.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне становище у районах населених пунктів Трипілля, Липове та Василівка, бойові дії продовжуються.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Красногорівка.

На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії у районі Мар’їнки, успіху не мав. Обстрілював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катеринівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитися на рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.

На Южнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не робив.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада винесла рішення щодо воєнного стану та мобілізації в Україні.

Нагадаємо, військовий експерт вважає, що великого українського контрнаступу не буде.