Великого українського контрнаступу не буде: військовий експерт озвучив причину
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Наші бійці вміють зупиняти ворога іншим підходом
Найближчим часом українцям не варто очікувати повноцінного контрнаступу нашої армії в усіх напрямках фронту. За словами військового експерта групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, ЗСУ використовують іншу тактику і не хочуть вести війну "на виснаження", як на те сподівається росія.
Про це фахівець заявив у ефірі телемарафону у неділю, 22 травня.
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Коваленко пояснює, що стратегія і тактика, яку використовують українські військовослужбовці у нинішній війні, відрізняються від традиційних підходів до активних боїв. ВСУ найчастіше контратакують на окремих напрямках, і це все могли побачити на прикладі Київщини, Сумщини, Чернігівщини та нині Харківщини. Активне просування української армії відбувається там, де росіян найбільше ослабили, і вони не здатні утримувати оборону.
"Зараз основою тактики та стратегії ЗСУ є оборонні дії, які зупиняють ворога. Потім — знищення його передових підрозділів", — наголосив військовий експерт.
За його словами, подібна тактика справді повільніша, проте повноцінний контрнаступ на всьому фронті значно б "прорідив" ряди українського війська. Нинішній підхід дозволяє більшості бійців залишитися живими, а також зменшує кількість загиблих серед мирного населення.
Про те, як зараз ситуація на фронті, "Телеграф" вже розповідав, публікуючи свіжі карти боїв. Окупанти намагаються просунутися у південному напрямку, а також активно обстрілюють Сєверодонецьк, намагаючись перетворити його на другий Маріуполь.
Також ми писали про те, що на кордонах росії та Білорусі була помічена підозріла активність ворожих військ.