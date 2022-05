Є ціль, крім Сєверодонецька: свіжа карта боїв в Україні

Українські Сили оборони стримують атаки

Поки росія стягує війська на південному напрямку і, ймовірно, приверне додаткові сили, щоб утримати позиції під Харковом, на сході України продовжується наступ ворога в районі Попасної.

За даними The Institute for the Study of War, ймовірна мета росіян — почати новий наступ на північ від Попасної, щоб оточити Сєвєродонецьк і рухатися на захід до Бахмута.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Зазначимо, що на Харківщині ворогові вдалося знову захопити кілька населених пунктів, вони намагаються утриматися на західному боці Сіверського Дінця, щоб не дати українським силам рухатися на північ та схід до кордону.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ворог все ще накопичує сили для наступу на південний схід від Ізюма, обстріл у цей бік триває. Наступ у бік Слов’янська дасть змогу росіянам наблизитись до кордону Донецької області.

Карта бойових дій на сході

Навколо Сєверодонецька продовжуються атаки росіян, але без серйозних успіхів. Штурмували на схід від міста. Цей наступ спрямовано на підтримку більш ранніх просувань через Рубіжне (північ), захід (Білогорівка) та південь (Попасна). Російський наступ на околицях Попасної розпочався з 20 травня, бої продовжуються у Тошківці, Камишевасі, Трипіллі, Василівці. Мета ворога не лише оточити Сєвєродонецьк, а й просуватися на захід від Бахмута.

Карта бойових дій Попасна-Сєвєродонецьк

Ситуація в Маріуполі : фільтрація та депортація у місті триває, пересування по місту ускладнені. Ворог "зачищає" Азовсталь.

Харків

Російським військам вдалося відкинути частину українського контрнаступу, зокрема, захопити Рубіжне Харківської області. Вони ведуть обстріл українських позицій та населених пунктів навколо Харкова.

Карта бойових дій біля Харкова

Південь України

Ворог продовжує готуватися до наступу — будує межі оборони, посилює ППО, веде розвідку та обстріл позицій. На окупованих територіях продовжує діяти опір, зокрема, в Енергодарі та Мелітополі Запорізької області. Територію Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської області продовжують обстрілювати із ракет та артилерії.

Карта окупації Миколаївської та Херсонської областей

Раніше "Телеграф" писав, що Сєвєродонецьк окупанти намагаються не тільки взяти в кільце, але й обстрілюють щосили, планомірно руйнуючи його. По місту ллється вогонь з "Градів", мінометів, танків.

Тим часом у приморських регіонах України попереджають про серйозну небезпеку на морському узбережжі.