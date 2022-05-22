Міни в Одесі та касетні снаряди у Миколаєві: військовослужбовці повідомили про небезпеку на півдні

На південних фронтах ситуація залишається напруженою

Узбережжя Чорного моря в Одесі небезпечне для відвідування, адже через шторм є загроза викидання на берег морських мін.

Про це у неділю, 22 травня, повідомило оперативне командування "Південь".

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"Нагадуємо про небезпеку відвідування узбережжя — після штормових вітрів імовірний викид морських мін. І традиційно — не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Війна триває навіть у неділю", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Чорному та Азовському морях корабельні угруповання окупантів намагаються ізолювати райони бойових дій та заблокувати цивільне судноплавство.

Крім того, військовослужбовці повідомили про ситуацію на південних фронтах України. Так, у Миколаївській області було зафіксовано обстріли Широківської громади — через прямі влучання там згоріли будинки, однак обійшлося без постраждалих. Також були обстріли Березнегуватської громади — інформація про потерпілих та ушкодження уточнюється.

Також були обстріли самого Миколаєва, де ворог бив артилерією по житлових кварталах. Чергова серія вибухів у місті прогриміла близько 22:00 22 травня. Міський голова Олександр Сенкевич повідомив, що ворог застосував касетні снаряди.

У Херсонські області ситуація залишається складною, адже вибухи та обстріли зафіксовані в усіх районах. Місцеві жителі повідомляють про мінування мостів та доріг, якими жителі могли б вибратися на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, що узбережжя Чорного моря в Одесі ще дуже не скоро стане знову безпечним для купання — розмінування може зайняти роки. Такий прогноз озвучив радник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Як повідомляв "Телеграф", морські міни також помітили біля берегів Чорного моря у Туреччині та Румунії. В українському МЗС заявили, що росія у такий спосіб займається "морським розбоєм".