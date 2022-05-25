Зеленський підтримав запровадження віз для росіян

Зеленський відповів на петицію

У середу, 25 травня, на 91-й день повномасштабного вторгнення рф президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про візовий режим для громадян росії.

Про це повідомляє сайт президента України.

Зеленський доручив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного Прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", — відповів глава держави на петицію.

Зеленський підтримав петицію про візовий режим для громадян росії

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Раніше повідомлялося, що Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у рамках "Українського сніданку". "Телеграф" зібрав 5 головних заяв президента України.

Нагадаємо, Зеленський висловився про петицію щодо виїзду чоловіків за кордон. Президент нагадав українцям, що війна забирає багато захисників України щодня.