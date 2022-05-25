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Зеленський підтримав запровадження віз для росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 25 травня 2022, 20:24
Володимир Зеленський

Зеленський відповів на петицію

У середу, 25 травня, на 91-й день повномасштабного вторгнення рф президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про візовий режим для громадян росії.

Про це повідомляє сайт президента України.

Зеленський доручив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного Прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", — відповів глава держави на петицію.

Зеленський підтримав петицію про візовий режим для громадян росії
Зеленський підтримав петицію про візовий режим для громадян росії

Раніше повідомлялося, що Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у рамках "Українського сніданку". "Телеграф" зібрав 5 головних заяв президента України.

Нагадаємо, Зеленський висловився про петицію щодо виїзду чоловіків за кордон. Президент нагадав українцям, що війна забирає багато захисників України щодня.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський #Війна з Росією