ЄС без єдності та путін у своєму світі: 5 головних заяв Зеленського на Українському сніданку у Давосі

Президент заявив, що після воєнних дій в будь-якому разі будуть переговори, але з яким президентом росії — питання

В Давосі, де триває Світовий економічний форум, відбувся Український сніданок, на якому виступив президент України Володимир Зеленський. Про що сказав український лідер в своєму онлайн-зверненні – детальніше в матеріалу "Телеграфу".

Про санкції

Якщо ми говоримо про єдність (Заходу – Ред.), то маємо говорити про єдність у всьому, надання зброї, надання права на вступ до ЄС. Що ми зараз бачимо? Хіба є єдність у ЄС?… Ми дійшли до шостого пакету (санкцій – Ред.). У ньому ембарго на нафту. Всі кажуть: за цей час росія заробить 200 млрд доларів. За такі суми вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи впроваджено шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ… Їм кажуть: там в Україні люди вмирають, діти гинуть, їх вбивають. Як в Техасі 18-річний вбивця… Так і у нас 18-річні солдатики поприїжджали з росії і просто катували малюків. Їм про це розказували, а вони кажуть: "Все зрозуміло. Так а що з нафтою? Де нам брати гроші?"

Про "Азовсталь"

Єдиний позитивний момент (у переговорах з росією – Ред.) – якщо можна сказати, що це позитив – це те, що сторони почали говорити щодо розблокування "Азовсталі" і вивезення людей з Маріуполя. Цивільних людей перш за все вивозили, а потім вже і з заводу "Азовсталь" вивозили людей – поранених, важких. Тож тут я вважаю, що був хоч якийсь позитив.

Про переговори

Ми розуміємо, що є військова частина війни і після неї в будь-якому випадку буде мирний процес і стіл переговорів, і буде точно мир. Питання, з ким Україна буде домовлятися, з яким президентом росії. Це теж залежить від бажання чинного президента росії.

Про путіна

На сьогодні мені здається, що діючий президент рф не усвідомлює, що відбувається, до кінця. Мені здається, що він живе в своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна нікуди не збирається і не піде на поступки… Нам нема куди йти з цієї землі.

Про Китай

Я не впевнений, що Китай це буде робити (підштовхувати рф до закінчення війни, — Ред.). Я думаю, що Китай обрав політику бути осторонь. Я вважаю, що Україну влаштовує саме ця політика. Це краще, ніж допомагати росії.

Нагадаємо, в Давосі (Швейцарія) триватиме до 26 травня Світовий економічний форум. Російських представників цьогоріч там немає. В понеділок, 23 травня, відбувся онлайн-виступ президента України Володимира Зеленського. Він назвав росію державою воєнних злочинів і закликав світове співтовариство діяти жорсткіше, що стосується санкцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що жорстка риторика Зеленського в Давосі цілком обґрунтована. Так вважає політолог Ігар Тишкевич.