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Верховна Зрада: на особняку Порошенка в Іспанії залишили "мітку" (ексклюзивні фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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На віллі Порошенка написали "Верховна Зрада" Новина оновлена 25 травня 2022, 09:28
На віллі Порошенка написали "Верховна Зрада"

Реакції екс-президента поки не було

На паркані особняку п’ятого президента Петра Порошенка в Іспанії активісти залишили своєрідне послання, — сталося це незабаром після свідчень кума кривавого диктатора володимира путіна Віктора Медведчука.

Ексклюзивні фото з місця подій потрапили у розпорядження "Телеграфу".

На паркані біля будинку написали яскравою фарбою "Верховна Зрада" та намалювали поруч Герб України:

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"Послання" видно здалеку
"Послання" видно здалеку

Ось як виглядає особняк за парканом:

Вілла велика, але зараз покинута
Вілла велика, але зараз покинута

Варто зауважити, що, за словами активістів, останнім часом особняк Петра Олексійовича виглядає занедбаним. На віллі навіть немає сторожа.

Особняк Порошенка знаходиться в Гуадальміні Баха муніципалітету Марбелья в Іспанії.

Район, де знаходиться вілла п’ятого президента України в Іспанії
Район, де знаходиться вілла п’ятого президента України в Іспанії
Особняк Порошенка на карті Іспанії
Особняк Порошенка на карті Іспанії

Нагадаємо, що вранці 23 травня Служба безпеки України оприлюднила свідчення Віктора Медведчука, згідно з якими Порошенко нібито просив його "домовитися з путіним" про продаж ділянки нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" та організував схему купівлі Україною вугілля з окупованих районів Донбасу.

Адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що свідчення Медведчука були "спробою тиску на суд".

Теги:
#Іспанія #Петро Порошенко #Віктор Медведчук