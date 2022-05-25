Верховна Зрада: на особняку Порошенка в Іспанії залишили "мітку" (ексклюзивні фото)
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Реакції екс-президента поки не було
На паркані особняку п’ятого президента Петра Порошенка в Іспанії активісти залишили своєрідне послання, — сталося це незабаром після свідчень кума кривавого диктатора володимира путіна Віктора Медведчука.
Ексклюзивні фото з місця подій потрапили у розпорядження "Телеграфу".
На паркані біля будинку написали яскравою фарбою "Верховна Зрада" та намалювали поруч Герб України:
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Ось як виглядає особняк за парканом:
Варто зауважити, що, за словами активістів, останнім часом особняк Петра Олексійовича виглядає занедбаним. На віллі навіть немає сторожа.
Особняк Порошенка знаходиться в Гуадальміні Баха муніципалітету Марбелья в Іспанії.
Нагадаємо, що вранці 23 травня Служба безпеки України оприлюднила свідчення Віктора Медведчука, згідно з якими Порошенко нібито просив його "домовитися з путіним" про продаж ділянки нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" та організував схему купівлі Україною вугілля з окупованих районів Донбасу.
Адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що свідчення Медведчука були "спробою тиску на суд".