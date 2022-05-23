Вугілля від бойовиків та своя "труба": у чому суть показань Медведчука проти Порошенка

Медведчук висунув проти Порошенка одразу кілька гучних звинувачень

Нардеп від забороненої ОПЗЖ та кум російського президента Віктор Медведчук дав свідчення СБУ проти колишнього президента України Петра Порошенка. Він висунув відразу кілька гучних звинувачень проти колишнього глави держави, серед яких виведення із державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок".

У чому ще Медведчук звинуватив Порошенка, читайте у матеріалі "Телеграфа".

Виведення з власності нафтопроводу

За словами Медведчука, Порошенко звернувся до нього з проханням "придбати трубу". Він стверджує, що Порошенко хотів, щоб він домовився з путіним щодо продажу ділянки нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" компанією "Транснефть".

"Трубою я почав займатися на прохання Порошенка. І якби сказали, що це труба Порошенка – це більше пасувало б. І не тому, що я зараз хочу виправдатися. У 2016 році тоді президент Порошенко звернувся до мене з проханням з огляду на мої контакти та ставлення до мене керівництва Російської Федерації, про придбання труби, або ПрикарпатЗахідТрансу, який володів нею", — говорить Медведчук у своїх показаннях.

За словами нардепа, трубопровід обійшовся Порошенко $23 мільйони. А його заробіток за рік на прокачуванні дизпалива становив $41-42 мільйони.

Закупівля вугілля в ОРДЛО

Медведчук також заявив, що закупівля вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках здійснювалася за участю Порошенка.

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями та тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", — сказав він.

Цікавий момент : Медведчук розповідає, що спочатку за вугілля з "ЛДНР" планували платити безготівково. Але голова НБУ Гонтарева наполягала на неможливості такого способу оплати.

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Тому за вугілля вирішили платити готівкою. Перевезенням готівки, за словами Медведчука, займався тодішній заступник голови СБУ Василь Грицак (потім Порошенко його призначив головою СБУ).

Після того, як Гонтарева відмовилася відкрити рахунки в Луганську та Донецьку для безготівкових розрахунків, було прийнято рішення постачати гроші як оплату за вугілля через систему інкасацій. Тобто, перевозити готівку з контрольованої на неконтрольовану територію, що здійснювалося СБУ та безпосередньо Грицаком, який був керівником АТО ", — каже нардеп.

Чи будуть тепер нові підозри у справі Медведчука?

У комітеті ВР з питань національної безпеки заявили, що свідчення Віктора Медведчука є підставою для допиту осіб, проти яких він свідчить лише за наявності відповідних доказів слів нардепа.

"Свідчення, які дає Медведчук, це свідчення особи, підозрюваної у скоєнні тяжких злочинів, є лише одним із різновидів доказів у кримінальному провадженні. Якщо органи досудового розслідування мають інші докази, або інші фактичні дані, що доводять те, що говорить Медведчук, то наступний крок — це щонайменше допит тих осіб, які були задіяні у незаконних схемах", — заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що СБУ спіймала Медведчука-втікача. Примітно, що у момент затримання скандальний політик був одягнений у військову форму. Пізніше в мережі з’явився відеозвернення Оксани Марченко до Зеленського та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. До речі, президент України хоче обміняти нардепа на полонених солдатів.

Додамо, що Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Депутат перебував під домашнім арештом, проте після повномасштабного вторгнення росії в Україну він втік. Марченко покинула Україну до початку повномасштабної агресії росії.