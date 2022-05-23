Уголь от боевиков и своя "труба": в чем суть показаний Медведчука против Порошенко

Медведчук выдвинул против Порошенко сразу несколько громких обвинений

Нардеп от запрещенной ОПЗЖ и кум российского президента Виктор Медведчук дал показания СБУ против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он выдвинул сразу несколько громких обвинений против бывшего главы государства, среди которых вывод из гос собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

В чем еще Медведчук обвинил Порошенко, читайте в материале "Телеграфа".

Вывод из собственности нефтепровода

По словам Медведчука, Порошенко обратился к нему с просьбой "по покупке трубы". Он утверждает, что Порошенко хотел, чтобы он договорился с путиным о продаже участка нефтепровода "Самара-Западное направление" компанией "Транснефть".

"Трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко. И если бы сказали, что это труба Порошенко – это больше подходило бы. И не потому, что я сейчас хочу оправдаться. В 2016 году тогда президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне руководства Российской Федерации, о приобретении трубы, или владевшего ею ПрикарпатЗападТранса", — говорит Медведчук в своих показаниях.

По словам нардепа, трубопровод обошелся Порошенко в $23 миллиона. А его заработок за год на прокачке дизтоплива составлял $41-42 миллиона.

Закупка угля в ОРДЛО

Медведчук также заявил, что закупка угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах осуществлялась с участием Порошенко.

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – сказал он.

Интересный момент: Медведчук рассказывает, что изначально за уголь из "ЛДНР" планировали платить по безналу. Но глава НБУ Гонтарева настаивала на невозможности такого способа оплаты.

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Исходя из этого за уголь решили платить наличными. Перевозкой налички, по словам Медведчука, занимался тогдашний замглавы СБУ Василий Грицак (затем Порошенко его назначил главой СБУ).

"После того, как Гонтарева отказалась открыть счета в Луганске и Донецке для безналичных расчетов, было принято решение поставлять деньги как оплату за уголь через систему инкассаций. То есть, перевозить наличные деньги с контролируемой на неконтролируемую территорию, что осуществлялось СБУ и непосредственно Грицаком, который был руководителем АТО", — говорит нардеп.

Будут ли теперь новые подозрения по делу Медведчука?

В комитете ВР по вопросам национальной безопасности заявили, что показания Виктора Медведчука являются основанием для допроса лиц, против которых он свидетельствует только при наличии соответствующих доказательств слов нардепа.

"Свидетельства, которые дает Медведчук, это свидетельства лица, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, является лишь одной из разновидностей доказательств в уголовном производстве. Если у органов досудебного расследования есть другие доказательства, или другие фактические данные, доказывающие то, что говорит Медведчук, то следующий шаг — это, по меньшей мере, допрос тех лиц, которые были задействованы в незаконных схемах", — заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Напомним, 12 апреля стало известно, что СБУ поймала беглого Медведчука. Примечательно, что в момент задержания скандальный политик был одет военную форму. Позже в сети появилось видеообращение Оксаны Марченко к Зеленскому и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. К слову, президент Украины хочет обменять нардепа на пленных солдат.

Добавим, что Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Депутат находился под домашним арестом, однако после полномасштабного вторжения рф в Украину он сбежал. Марченко покинула Украину до начала полномасштабной агрессии рф.