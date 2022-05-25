Верховна Зрада: на особняке Порошенко в Испании оставили "метку" (эксклюзивные фото)
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Реакции экс-президента пока не было
На заборе особняка пятого президента Петра Порошенко в Испании активисты оставили своеобразное послание, — случилось это вскоре после показаний кума кровавого диктатора владимира путина Виктора Медведчука.
Эксклюзивные фото с места событий попали в распоряжение "Телеграфа".
На заборе у дома написали яркой краской "Верховна Зрада" и нарисовали рядом Герб Украины:
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Вот как выглядит особняк за забором:
Стоит заметить, что, по словам активистов, в последнее время особняк Петра Алексеевича выглядит заброшенным. На вилле даже нет сторожа.
Особняк Порошенко находится в Гуадальмина Баха муниципалитета Марбелья в Испании.
Напомним, что утром 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала показания Виктора Медведчука, согласно которым, Порошенко якобы просил его "договориться с путиным" о продаже участка нефтепровода "Самара-Западное направление" и организовал схему покупки Украиной угля из оккупированных районов Донбасса.
Адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что показания Медведчука были "попыткой давления на суд".