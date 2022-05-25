Верховна Зрада: на особняке Порошенко в Испании оставили "метку" (эксклюзивные фото)

Реакции экс-президента пока не было

На заборе особняка пятого президента Петра Порошенко в Испании активисты оставили своеобразное послание, — случилось это вскоре после показаний кума кровавого диктатора владимира путина Виктора Медведчука.

Эксклюзивные фото с места событий попали в распоряжение "Телеграфа".

На заборе у дома написали яркой краской "Верховна Зрада" и нарисовали рядом Герб Украины:

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"Послание" видно издалека

Вот как выглядит особняк за забором:

Вилла большая, но сейчас заброшена

Стоит заметить, что, по словам активистов, в последнее время особняк Петра Алексеевича выглядит заброшенным. На вилле даже нет сторожа.

Особняк Порошенко находится в Гуадальмина Баха муниципалитета Марбелья в Испании.

Район, где находится вилла пятого президента Украины в Испании

Особняк Порошенко на карте Испании

Напомним, что утром 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала показания Виктора Медведчука, согласно которым, Порошенко якобы просил его "договориться с путиным" о продаже участка нефтепровода "Самара-Западное направление" и организовал схему покупки Украиной угля из оккупированных районов Донбасса.

Адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что показания Медведчука были "попыткой давления на суд".