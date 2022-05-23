У Порошенко отреагировали на громкие показания Медведчука

Показания неслучайно обнародовали ровно утром 23 мая, считает защита экс-президента

Слова кума президента рф владимира путина, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука о причастности пятого президента Украины Петра Порошенко к выведению из госсобственности нефтепровода и закупке угля с оккупированного Донбасса, — не соответствуют действительности.

Так заявил адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии для "Суспильного".

По его словам, делом должно заниматься Госбюро расследований, в то время как расследование Службы безопасности Украины, — исключительно пиар.

"То, о чем говорит СБУ, — это подтверждает, что ничего общего с правдой и законом тут нет", — подчеркнул Головань.

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Адвокат заметил, что на 23 мая назначено судебное заседание по вопросу ареста имущества Порошенко, и свидетельства Медведчука опубликовали утром в тот же день.

"Это обычное давление на суд", — подытожил Головань.

Что было раньше?

Как известно, о задержании беглого "оппозиционера" Медведчука сообщили 12 апреля, — его подозревают в содействии терроризму и государственной измене.

Утром 23 мая СБУ опубликовала показания Медведчука по делу Порошенко. Тот заявил, что экс-президент якобы обращался к нему с просьбой "договориться с путиным" о продаже участка нефтепровода "Самара-Западное направление" компанией "Транснефть", а также организовал схему, при которой уголь с ОРДЛО реализовывался в Украине.