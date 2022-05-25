Чи існує загроза наступу на Запоріжжі: Арестович відповів

В ОПУ розвіяли побоювання мешканців Запоріжжя

Окупанти не зможуть підвести наземні підрозділи до Запоріжжя, тому для його жителів загрози поки що немає.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час бесіди із правозахисником Марком Фейгіним.

Він зазначив, що ЗСУ мають серйозні успіхи в районі Гуляйполя та Оріхова, а його попередні заяви про те, що противник концентрує зусилля біля Василівки викликали стурбованість у мешканців Запоріжжя. Тому Арестович поспішив розвіяти побоювання мешканців обласного центру і наголосив, що для них немає загрози того, що наземні підрозділи росіян дістануться міської межі.

"Вони втомляться туди йти", — сказав він.

Водночас Арестович наголосив, що якщо така загроза виникне, то представники місцевої адміністрації неодмінно про це повідомлять.

Як повідомлялося раніше, у Запорізькій ОДА раніше заявили, що у Василівці нині кількість окупантів "перевищує кількість місцевих жителів". Також там повідомляли про те, що росіяни проводять у районі перегрупування для посилення окремих напрямків, проте зазначали, що інтенсивність бойових дій там знизилася.