росія кинула максимально все, що має: військовий аналітик прогнозує загострення на фронтах у найближчі два тижні

За прогнозом Левіна, ворожу армію біля Попасної розіб'ють українські військові

Ситуація на Донбасі залишається вкрай напруженою й у найближчі два тижні може відбутися загострення, адже російська армія кинула на цей напрямок майже все, що вона має. Під загрозою можуть опинитися Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Про це заявив офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін в інтерв'ю Радіо НВ.

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За словами аналітика, українська армія хоч і контролює всього 10% Луганщини, однак ці території — це не села чи степи, а великі міста, зокрема, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Що стосується самого напрямку, то найближчі два тижні офіцер прогнозує ускладення ситуації.

"У ці два тижні буде максимально гаряча фаза, бо росія кинула максимально все, що вони мають. Вони перейшли з ізюмського напрямку, на якому робили упор, на напрямок Попасної. Вони намагаються оточити сили України у Сєвєродонецьку та Лисичанську", — зазначив Ігаль Левін.

За його словами, ворог з Попасної може просуватися порожніми просторами, однак все це робиться дуже повільно і буквально "черепашачими кроками". Туди вже стягнули максимально всі сили — від морської піхоти до найманців — але не варто забувати й про те, що Збройні сили України також готуються і навіть контратакують.

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"Цей тиждень-два відбуватиметься битва, битва в районі Попасної — це одна з найгарячіших точок. Звичайно ж, і ізюмський напрямок не став спокійним, бої точаться, як і на Півдні — на гуляйпільському напрямку. Але Попасна, цей напрямок — спроба зробити маленький котел. Вони хотіли зробити великий котел, тобто оточити все угруповання, але у них це й близько не вийде. Вони намагаються ось хоч якось відігратися, хоч щось подати у своєму інфопросторі", — додав офіцер армії Ізраїлю.

При цьому він висловив переконання, що в Попасній російську армію зупинять та розгромлять Сили оборони України. Адже на стратегічному рівні окупанти й близько не мають успіхів.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки відстань між північним та південним угрупованнями росіян біля Сєвєродонецька складає 25 кілометрів. Це місто окупанти штурмують і намагаються взяти кілька тижнів поспіль, однак дотепер наступ ворожої армії відбивають українські Сили оборони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти зайняли місто Світлодарськ у Донецькій області. Інформацію про це підтвердив начальник Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко.