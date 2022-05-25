росія завдала серію ракетних ударів по Запоріжжю (відео)

Над містом стовпи чорного диму

Ранок середи, 25 травня, для мешканців Запоріжжя розпочався із серії гучних вибухів — під час затяжної повітряної тривоги, яка була оголошена майже по всій Україні, на Запоріжжя прилетіли одразу чотири крилаті ракети.

Засоби протиповітряної оборони не змогли збити всі снаряди, повідомляє прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що ракетного удару було завдано близько 05:13, — випустили одразу чотири крилаті ракети. Одну з них успішно збили засоби ППО, проте три інші вдарили по місту.

"Наразі обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби", — йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі публікують у мережі відео з місця подій, і за кількістю диму зрозуміло, що прильоти були серйозні. Місце НП не називається зі зрозумілих причин.

Як відомо, частину Запорізької області росія захопила ще на початку військового вторгнення в Україну, проте до обласного центру ніяк не може підібратися, через що б’є по ньому ракетами.

Як повідомляв "Телеграф", радник голови ОП Олексій Арестович оцінював, чи можливий наступ росіян на Запоріжжя.