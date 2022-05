росія хоче створити кілька "котлів" на Донбасі — ISW (карти боїв)

Ворог не зупиняється та намагається прорватися крізь лінію української оборони

Поки що в окупованому Ізюмі спостерігається деяке затишшя, все гарячіше на фронті в Луганській області.

Дослідники The Institute for the Study of War припускають, що росвійська намагаються створити кілька оточень на Донбасі: Сєвєродонецьк (з Рубіжним та Лисичанськом), Бахмут-Лисичанськ, північно-схід від Попасної (Золоте) та оточити українські сили в Авдіївці. На цих напрямах ворог нарощує сили.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Протягом минулого тижня ворогові вдалося повільно, але просунутися вперед.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ситуація на Донбасі: на південь від Ізюму наступ росармії на Слов’янськ поки не почався, але вони продовжують розвідку та перекинули додаткову артилерію. Триває штурм ворогом Лимана, щоб підтримати оточення українських сил на північний захід від Сєвєродонецька.

Ситуація у Маріуполі: руїни міста розмінують. Посіпаки окупантів хочуть судити українських солдатів.

Карта боїв у Луганській області

Оточення Сєвєродонецька

Сєвєродонецьк може опинитися в облозі найближчими днями. Між частинами ворога з півночі та з південного заходу приблизно 25 км. Дослідники вважають, що росвійськам важко буде захопити місто. На південний захід від Попасної українські війська могли відійти для захисту наземних комунікацій у Бахмуті. Ворог захопив Світлодарськ (21 км від Попасної на південний захід). Наступ ворога північний схід і схід триває, до них прибуває підкріплення. Однією з можливих цілей називають також спробу оточити українські сили в Авдіївці.

Карта боїв навколо Сєверодонецька

Харків

Росіяни намагаються повернути контроль над населеними пунктами вздовж кордону. Місто та його околиці під обстрілом.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

На південь від Запоріжжя продовжує посилюватися угруповання ворога у Василівці та Кам’янському. У Криму також формуються резерви та розміщуються ракетні комплекси. Обстрілювати позиції українських військових ворог не припинив, але наступу не було. На окупованій території триває тиск та посилення адмінконтролю.

Карта окупації у Херсонській та Миколаївській областях

Як раніше писав "Телеграф", ситуація на Донбасі важка, але експерти вважають, що Україна має шанси на перемогу в боях біля Попасної. А тим часом, на Херсонщині в окупантів з’явилися плани мобілізації українців на російську загарбницьку війну.