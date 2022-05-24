"Половини міста точно немає": як живе фронтовий Ізюм (фото)

Дівчина, що виїхала з Ізюма, розповіла про життя в окупації.

Жителі Ізюма (Харківська область) з перших днів війни постійно чують вибухи, а саме місто виявилося без світла, газу та води.

Історією про те, що відбувається у тимчасово окупованому місті, поділилася у Твіттер місцева мешканка Даша, яка змогла нещодавно виїхати звідти.

За її словами, обстріли йдуть безперервно, а щонайменше половина міста перетворена на руїни. При цьому офіційно евакуація з міста не проводилася, а всі, хто виїхав, залишали місто на особистому транспорті.

Дівчина повідомила, що окупанти вже господарюють у місті — відбирають у місцевих будинки та автомобілі, а також грабують магазини.

Новий "мер", за її словами, під обстрілами виганяє людей за сухпайок на роботи з розчищення міста, щоб привести Ізюм у стан, яким він був до війни.

Вона також зазначає, що росіяни часто обстрілюють житлові райони міста, а згодом поширюють чутки, що це нібито роблять українські військові. Окупанти також вселяють місцевим жителям думку, що Україна нібито ставиться до людей, що залишилися в Ізюмі, як до сепаратистів.

Дівчина розповіла, що виїхати з міста можна лише через Куп’янськ та росію. Дорогою довелося проходити багато оглядів, а тому вона рекомендує тим, хто їде попередньо видалити все з телефону.

Нагадаємо, раніше "Телеграфу" вдалося поговорити з мешканкою одного з населених пунктів неподалік Ізюма, яка розповіла про те, що в місті спостерігаються серйозні проблеми з їжею, а медикаменти там взагалі знайти неможливо.