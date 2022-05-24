"Половины города точно нет": как живёт фронтовой Изюм (фото)

Девушка уехавшая из Изюма рассказала о жизни в оккупации

Жители Изюма (Харьковская область) с первых дней войны постоянно слышат взрывы, а сам город оказался бе света, газа и воды.

Историей о том, что происходит во временно оккупированном городе поделилась в Твиттер местная жительница по имени Даша, которая смогла недавно уехать оттуда.

По ее словам, обстрелы города идут беспрерывно, а по меньшей мере половина города превращена в руины. При этом официально эвакуация из города не проводилась, а все уехавшие покидали город на личном транспорте.

Девушка сообщила, что оккупанты уже вовсю хозяйничают в городе — отбирают у местных дома и автомобили, а также грабят магазины.

Новый "мэр", по ее словам, под обстрелами выгоняет людей за сухпаек на работы по расчистке города, чтобы привести Изюм в состояние, каким он был до войны.

Она также отмечает, что россияне часто обстреливают жилые районы города, а затем распространяют слухи, что это якобы делают украинские военные. Оккупанты также внушают местным жителям мысль, что Украина якобы относится к оставшимся в Изюме людям, как к сепаратистам.

Девушка рассказала, что выехать из города можно лишь через Купянск и россию. По пути пришлось проходить много досмотров, а потому она рекомендует уезжающим предварительно удалить всё с телефона.

Напомним, ранее "Телеграфу" удалось поговорить с жительницей одного из населенных пунктов неподалеку от Изюма, которая рассказала о том, что в городе наблюдаются серьезные проблемы с едой, а медикаменты там и вовсе найти невозможно.