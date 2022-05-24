россия бросила максимально все, что имеет: военный аналитик прогнозирует обострение на фронтах в ближайшие две недели

По прогнозу Левина, вражескую армию возле Попасной разобьют украинские военные

Ситуация на Донбассе остается крайне напряженной и в ближайшие две недели может произойти обострение, ведь российская армия бросила на это направление почти все, что у нее есть. Под угрозой могут оказаться Северодонецк и Лисичанск.

Об этом заявил офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Иголь Левин в интервью Радио НВ.

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По словам аналитика, украинская армия хоть и контролирует всего 10% Луганщины, однако эти территории — это не села или степи, а большие города, в частности, Северодонецк и Лисичанск. Что касается самого направления, то в ближайшие две недели офицер прогнозирует усложнение ситуации.

"В эти две недели будет максимально горячая фаза, потому что россия бросила максимально все, что у них есть. Они перешли с изюмского направления, на котором делали упор, на направление Попасной. Они пытаются окружить силы Украины в Северодонецке и Лисичанске", — отметил Игаль Левин.

По его словам, враг из Попасной может продвигаться по пустым просторам, однако все это делается очень медленно и буквально "черепашьими шагами". Туда уже стащили максимально все силы — от морской пехоты до наемников — но не стоит забывать и о том, что Вооруженные силы Украины готовятся и даже контратакуют.

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"Эта неделя-две будет происходить битва, битва в районе Попасной — это одна из самых горячих точек. Конечно же, и изюмское направление не стало спокойным, бои идут, как и на Юге — на гуляйпольском направлении. Но Попасная, это направление — попытка сделать маленький котел. Они хотели сделать большой котел, то есть окружить всю группировку, но у них это и близко не получится. Они пытаются вот хоть как-то отыграться, хоть что-то подать в своем инфопространстве", — добавил офицер армии Израиля.

При этом он убежден, что в Попасной российскую армию остановят и разгромят Силы обороны Украины. Ведь на стратегическом уровне оккупанты совсем не имеют успехов.

Напомним, что по данным британской разведки расстояние между северной и южной группировками россиян возле Северодонецка составляет 25 километров. Этот город оккупанты штурмуют и пытаются взять несколько недель подряд, однако до сих пор наступление вражеской армии отражают украинские Силы обороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты заняли город Светлодарск в Донецкой области. Информацию об этом подтвердил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.