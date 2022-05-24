Оккупанты штурмуют Донбасс всеми силами: свежая карта боевых действий в Украине

Напряжение на фронтах растет с каждым днем

Во вторник, 24 мая, британская разведка обновила карту боевых действий в Украине. Вооруженным силам Украины удается удерживать линию фронта без изменений, а оккупанты тем временем увеличивают интенсивность обстрелов и штурмовые операции.

Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

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Судя по данным карт, линия фронта за сутки практически не изменилась. Однако британские разведчики отмечают, что расстояние между северной и южной группировками россиян близ Северодонецка составляет 25 километров. Этот город оккупанты штурмуют и пытаются взять несколько недель подряд, однако до сих пор наступление вражеской армии отражают украинские Силы обороны.

Разведчики говорят, что если россиянам удастся захватить Северодонецк, это может привести к оккупации всей Луганской области. Однако, если линия фронта на Донбассе будет сдвинута дальше на запад, это приведет к проблемам оккупантов с поставками.

"Операция объединенных сил, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом", — отметили в британской разведке.

При этом отмечается, что интенсивность операций россиян на Донбассе увеличилась и вражеской армии благодаря сосредоточению артиллерийских частей удалось добиться "локальных успехов".

Карта боев в Украине за 24 мая

Карта боев в Украине за 23 мая

Тем временем в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Харьковском и Славянском направлениях был зафиксирован артиллерийский обстрел в районе населенного пункта Циркуны. Также вражеская армия провела разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понесла потери и отошла.

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. Также не прекращались минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 90-й день полномасштабного вторжения россии в Украину оккупанты заняли город Светлодарск в Донецкой области. Информацию об этом подтвердил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.