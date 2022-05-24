Украина потеряла важный город на Донбассе: подробности

ВСУ отступили для сохранения личного состава и продолжения обороны ключевых направлений

Во вторник, 24 мая, на 90-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты заняли город Светлодарск (Донецкая область).

Об этом в комментарии журналистам "Свободного радио" сообщил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.

Гошко добавил, что большого количества российских войск в городе нет. Захватчики ходят по улицам и проверяют документы у местных жителей.

"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – Ред.) на административном здании. Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек", — заявил начальник Светлодарской ВГА.

Пользователь Facebook Ольга Хижа, которая родом из Светлодарска, отметила, что войска рф вошли в город ночью без боя.

Светлодарск на карте Украины

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Ранее министр обороны рф Сергей Шойгу цинично объяснил, почему российские войска на Донбассе и других участках фронта стали продвигаться куда медленнее, нежели в первые дни войны.

Напомним, стало известно, что оккупанты планируют делать в Херсоне.