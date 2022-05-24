шойгу цинично "объяснил" замедление наступления в Украине
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Заявления российского чинуши полны лживых утверждений
Российские войска на Донбассе и других участках фронта стали продвигаться куда медленнее, нежели в первые недели войны. По словам министра обороны рф сергея шойгу, сбавление скорости оккупантов якобы связано с "созданием гуманитарных коридоров" для жителей обстреливаемых территорий.
Такое циничное заявление российского чиновника передают росСМИ.
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По словам шойгу, именно российская армия позволяет мирным украинцам выходить из осаждаемых городов и сел, объявляя для этого режим тишины. Это, якобы, и замедляет наступление вражеских войск, однако "делается это сознательно". Причина же такой "сознательности", заверяет глава Минобороны рф, в необходимость избежать жертв среди гражданских.
Вместе с этим сергей шойгу обвинил украинских военных в расстрелах мирных граждан, использовании их в качестве живого щита, а также расположении тяжелого вооружения среди домов, в которых по-прежнему остаются люди. Более того — россиян пытаются убедить в том, что это ВСУ, а не путинская армия, ведут бои посреди населенных пунктов.
Добавим, что шойгу убежден — россия будет продолжать свою "спецоперацию", пока все поставленные задачи не будут выполнены.
Интересно, что все слова сергея шойгу в адрес украинских защитников являются описанием тех зверств, которые осуществляют сами российские солдаты в Украине. Однако об этом почему-то кремлевский чиновник говорить не рискует.
Напомним, что "Телеграф" уже рассказывал, как российские солдаты "создают коридоры" для мирного населения в Херсоне. Они либо блокируют выезд полностью, либо расстреливают выезжающие колоны из "Градов".
Вместе с этим россиян уже начали потихоньку готовить к объявлению реальных потерь армии путина на войне в Украине. Делают это весьма хитро, для начала сообщая полуправду.