шойгу цинично "объяснил" замедление наступления в Украине

Заявления российского чинуши полны лживых утверждений

Российские войска на Донбассе и других участках фронта стали продвигаться куда медленнее, нежели в первые недели войны. По словам министра обороны рф сергея шойгу, сбавление скорости оккупантов якобы связано с "созданием гуманитарных коридоров" для жителей обстреливаемых территорий.

Такое циничное заявление российского чиновника передают росСМИ.

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По словам шойгу, именно российская армия позволяет мирным украинцам выходить из осаждаемых городов и сел, объявляя для этого режим тишины. Это, якобы, и замедляет наступление вражеских войск, однако "делается это сознательно". Причина же такой "сознательности", заверяет глава Минобороны рф, в необходимость избежать жертв среди гражданских.

Вместе с этим сергей шойгу обвинил украинских военных в расстрелах мирных граждан, использовании их в качестве живого щита, а также расположении тяжелого вооружения среди домов, в которых по-прежнему остаются люди. Более того — россиян пытаются убедить в том, что это ВСУ, а не путинская армия, ведут бои посреди населенных пунктов.

Добавим, что шойгу убежден — россия будет продолжать свою "спецоперацию", пока все поставленные задачи не будут выполнены.

Интересно, что все слова сергея шойгу в адрес украинских защитников являются описанием тех зверств, которые осуществляют сами российские солдаты в Украине. Однако об этом почему-то кремлевский чиновник говорить не рискует.

Напомним, что "Телеграф" уже рассказывал, как российские солдаты "создают коридоры" для мирного населения в Херсоне. Они либо блокируют выезд полностью, либо расстреливают выезжающие колоны из "Градов".

Вместе с этим россиян уже начали потихоньку готовить к объявлению реальных потерь армии путина на войне в Украине. Делают это весьма хитро, для начала сообщая полуправду.