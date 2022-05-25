Ахметов висловився про Донбас і Крим і знайшов жорсткі слова про росію

Олігарх зазначив, що мовчання про війну в Україні для нього є неприпустимим

Найбагатша людина України Рінат Ахметов виступив з різкою заявою щодо війни росії проти України, назвавши дії російської влади геноцидом та воєнними злочинами. Однак, олігарх переконаний, що наша країна переможе у війна та поверне Крим та увесь Донбас.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

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У ході розмови з Ахметовим журналіст поцікавився, що означає перенесення потужностей кількох підприємств SCM (System Capital Management — інвестиційна група України, 100% акцій якої належить Ахметову) на захід України. І чи може означати, що, на думку Ахметова, путін не дістанеться до тих регіонів.

На що бізнесмен відповів так: "Перенесення підприємств — це тимчасовий вимушений захід для забезпечення енергобезпеки країни та збереження життів людей. А в що я вірю — то це в нашу перемогу, з Кримом та Донбасом у складі єдиної України".

При цьому він зазначив, що попри колишню підтримку президента-втікача Віктора Януковича, його позиція та цінності залишаться незміними і завжди будуть за Україну.

"Я був, є й буду проукраїнським, як і мої погляди, і цінності. Саме тому впродовж довгих років я — найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків України. І бачу Україну вільною, демократичною європейською країною. У 2012 році я припинив бути депутатом парламенту й не займаюся політикою 10 років. Я не раз говорив, що мій похід у політику був помилкою. Невиправдана та жорстока агресія росії проти України та воєнні злочини путіна лише зміцнили мою позицію — що Україна має бути незалежною та сильною як ніколи", — наголосив Рінат Ахметов.

Олігарх черговий раз підкреслив, що 24 лютого росія пішла війною на Україну, напала на нашу країну без причин та приводу, а російські військові за цей час вбили десятки тисяч мирних жителів.

"Дії росії в Україні — це геноцид та воєнні злочини. Це не радикальна, а чесна і справедлива позиція, на якої я наполягаю і не боюся її займати. Боятися треба не спецслужб, а власного сумління. Мовчати в цій ситуації я не буду — для мене це неприпустимо", — резюмував Ахметов.

Нагадаємо, що Рінат Ахметов є власником заводу "Азовсталь", який окупанти бомблять у Маріуполі. Раніше він заявив, що підприємство за жодних умов не працюватимуть в умовах російської окупації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, російський бізнесмен Олег Тіньков відкрито виступив проти війни в Україні та розкритикував путіна.