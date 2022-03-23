Ахметов зробив заяву щодо своїх заводів у Маріуполі та росіян

Рінат Ахметов упевнений, що Маріуполь завжди буде українським містом і ніколи не перейде під контроль Росії.

Російські війська вже майже місяць бомблять Маріуполь: армія рф стиснула місто в кільце і активно атакує жителів, які там залишилися. Місцеві урядники повідомляють про руйнування 90% міста. Усередині Маріуполя осередком бойових дій стали два великі металургійні комбінати: "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, власником яких є Рінат Ахметов.

У коментарі для The Wall Street Journal український олігарх заявив, що обидва заводи перебувають під контролем України, але працювати під російською окупацією вони не будуть за жодних умов.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомблять заводи. За жодних обставин ці заводи не працюватимуть під російською окупацією", — сказав Ахметов.

Зазначимо, що Ахметов одним із перших олігархів висловився про путіну після вторгнення росії в Україну.

Також зазначимо, що зараз у Маріуполі немає їжі, води, світла, газу. При цьому рашисти обстрілюють колони з дітьми, які їдуть в Україну, і насильно вивозять частину жителів із окупованих мікрорайонів у росію.

Як повідомляє "Азов", який разом із ЗСУ продовжує захищати місто, російські війська щодня втрачають техніку та людей. Наприклад, 22 березня — це два танки, безпілотник та літак. Він був ювілейний для української армії – сотий.