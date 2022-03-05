Ахметов на 10-й день війни висловився на адресу путіна та росії

Найбагатша людина України заявила, що перервала будь-які бізнес-контакти з росією.

На десятий день російського воєнного наступу на Україну врешті прокинулися українські олігархи, які до того грали у мовчанку. Так, бізнесмен Рінат Ахметов зробив заяву, що росія — країна-агресор, а путін — воєнний злочинець.

Слова президента ФК "Шахтар" цитує портал tribuna.ua.

"росія – країна-агресор, а путін – воєнний злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", – заявив Ахметов.

Олігарх також додав, що він перервав всі контакти його бізнесу з росією та зараз не має там жодних інтересів чи активів.

Бізнесмен наголосив, що кинув сили на допомогу українській армії, щоб захистити суверенітет України та перемогти.

Нагадаємо, що свою позицію щодо війни росії проти України так і не висловили ні Герега, ні Хмельницький, ні Колесніков з Новинським. Також багато питань щодо мовчанки виникає до Коломойського, Пінчука, Тігіпка, Косюка, Живаго, Фірташа, Суркісів. Іншими словами — Ахметов наразі єдиний з українських олігархів, який виступив проти кривавого диктатора путіна, хоч і через 10 днів після вторгнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проти путіна постали навіть російські мільярдери. Зокрема, співвласник "Альфабанку" Михайло Фрідман заявив, що вторгнення росії в Україні — це трагедія, яка коштуватиме багатьох життів. А бізнесмен Олександр Конанихін заявив, що виплатить 1 мільйон доларів тому, хто заарештує путіна-вбивцю.