Щось знають чи не вірять в Україну? Журналіст вказав на дивне мовчання українських олігархів на адресу путіна

Зараз для українських олігархів слово "путін" як для росіянина "паляниця", вважає журналіст.

Україна сім днів поспіль протистоїть російським окупантам, а за цей час жоден з українських олігархів публічно не звернувся до кривавого диктатора володимира путіна і не засудив війну, яку той розв'язав.

На це звернув увагу журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

"Неможливо повірити в те, що в Ахметова, Коломойського, Пінчука, Новинського, Тігіпка, Косюка, Живаго, Фірташа, Суркісів та інших нема що сказати про те що просто зараз відбувається в Україні? Про те, що просто зараз робить путін в Україні! Не вірю в те, що в них не болить, немає інтернету, відсутній зв'язок. Всі у космосі?", — поставив логічне питання журналіст.

Ткач додав, що дехто з українських бізнесменів намагається удавати, що в Україні гуманітарна катастрофа, але при цьому бояться заявити, з ким саме воює Україна.

У зв'язку з таким станом речей журналіст задався одразу кількома питаннями:

У олігархів є інформація, якої немає в українців?

Відбуваються чи вже відбулися якісь процеси, про які не знає українське суспільство?

Вони не вірять у перемогу України й тому не бажають ображати путіна на випадок окупації?

Звісно, що наразі ці питання є риторичними, адже олігархи відмовилися говорити не лише про війну з путіним, а й про допомогу Україні у такі часи.

"Тиждень тому за лічені години до російського наступу президент Зеленський на Банковій збирав топових українських бізнесменів із закликом допомогти державі. На виході з цієї зустрічі я запитав кого встиг: чи вважають вони росію агресором? Уявіть собі, більшість з опитаних не змогла відповісти на це питання ствердно. Ні Герега, ні Хмельницький, ні Колесніков з Новинським", — зазначив Михайло Ткач.

Журналіст додав, що для українських олігархів слово "путін" зараз як для росіянина слово "паляниця". Вони навіть не можуть його вимовити, або ж просто бояться. Але, як пише Ткач, на сьомий день війни вже настав час визначитися зі своєю позицією.

Нагадаємо, що проти путіна постали навіть російські мільярдери. Зокрема, співвласник "Альфабанку" Михайло Фрідман заявив, що вторгнення росії в Україні — це трагедія, яка коштуватиме багатьох життів. А бізнесмен Олександр Конанихін заявив, що виплатить 1 мільйон доларів тому, хто заарештує вбивцю путіна.