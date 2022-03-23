Ахметов сделал заявление насчет своих заводов в Мариуполе и россиян

Ринат Ахметов уверен, что Мариуполь всегда будет украинским городом и никогда не перейдет под контроль рф.

Российские войска уже почти месяц бомбят Мариуполь: армия рф сжала город в кольцо и активно атакует жителей, которые там остались. Местные чиновники сообщают о разрушении 90% города. Внутри Мариуполя очагом боевых действий стали два крупных металлургических комбината: "Азовсталь" и ММК им. Ильича, владельцем которых является Ринат Ахметов.

В комментарии для The Wall Street Journal украинский олигарх заявил, что оба завода находятся под контролем Украины, но работать под российской оккупацией они не будут ни при каких условиях.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", — сказал Ахметов

Отметим, что Ахметов одним из первых олигархов высказался о путине после вторжения рф в Украину.

Также отметим, что сейчас в Мариуполе нет еды, воды, света, газа. При этом рашисты обстреливают колонны с детьми, которые едут в Украину, и насильно вывозят часть жителей из оккупированных микрорайонов в россию.

Как сообщает "Азов", который вместе с ВСУ продолжает защищать город, российские войска каждый день теряют технику и людей. Например, 22 марта — это два танка, беспилотник и самолет. Он был юбилейный для украинской армии — сотый.