Ахметов на 10-й день войны высказался в адрес путина и россии

Самый богатый человек Украины заявил, что прервал любые бизнес-контакты с россией.

На десятый день российского военного наступления на Украину наконец-то проснулись украинские олигархи, которые до этого играли в молчанку. Так, бизнесмен Ринат Ахметов сделал заявление, что россия – страна-агрессор, а путин – военный преступник.

Слова президента ФК "Шахтер" цитирует портал tribuna.ua.

"россия – страна-агрессор, а путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", – заявил Ахметов.

Олигарх также добавил, что он прервал все контакты его бизнеса с россией и сейчас не имеет никаких интересов или активов там.

Бизнесмен подчеркнул, что бросил силы на помощь украинской армии, чтобы защитить суверенитет Украины и победить.

Напомним, что свою позицию по войне россии против Украины так и не высказали ни Герега, ни Хмельницкий, ни Колесников с Новинским. Также много вопросов по поводу молчанки возникает к Коломойскому, Пинчуку, Тигипко, Косюку, Живаго, Фирташу, Суркисам. Другими словами — Ахметов сейчас единственный из украинских олигархов, выступивший против кровавого диктатора путина, хоть и через 10 дней после вторжения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что против путина встали даже российские миллиардеры. В частности, совладелец "Альфабанка" Михаил Фридман заявил, что вторжение россии в Украину — это трагедия, которая будет стоить многих жизней. А бизнесмен Александр Конанихин заявил, что выплатит 1 миллион долларов тому, кто арестует путина-убийцу.