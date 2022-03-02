Что-то знают или не верят в Украину? Журналист указал на странное молчание украинских олигархов в адрес путина

Сейчас для украинских олигархов слово "путин" как для россиянина "паляница", считает журналист.

Украина семь дней подряд противостоит российским оккупантам, а за это время ни один из украинских олигархов публично не обратился к кровавому диктатору владимиру путину и не осудил войну, которую тот развязал.

На это обратил внимание журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

"Невозможно поверить в то, что у Ахметова, Коломойского, Пинчука, Новинского, Тигипко, Косюка, Живаго, Фирташа, Суркисов и других нечего сказать о том, что прямо сейчас происходит в Украине? О том, что прямо сейчас делает путин в Украине! Не верю в то, что у них не болит, нет интернета, отсутствует связь. Все в космосе?", — задался логичным вопросом журналист.

Ткач добавил, что некоторые украинские бизнесмены пытаются делать вид, что в Украине гуманитарная катастрофа, но при этом боятся заявить, с кем именно воюет Украина.

В связи с таким положением вещей журналист задался сразу несколькими вопросами:

У олигархов есть информация, которой нет у украинцев?

Происходят ли уже состоявшиеся процессы, о которых не знает украинское общество?

Они не верят в победу Украины и потому не желают оскорблять путина на случай оккупации?

Конечно, сейчас эти вопросы риторические, ведь олигархи отказались говорить не только о войне с путиним, но и о помощи Украине в такие времена.

"Неделю назад за считанные часы до российского наступления президент Зеленский на Банковой собирал топовых украинских бизнесменов с призывом помочь государству. На выходе из этой встречи я спросил, кого успел: считают ли они россию агрессором? Представьте себе, большинство из опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Ни Герега, ни Хмельницкий, ни Колесников с Новинским", — отметил Михаил Ткач.

Журналист добавил, что для украинских олигархов слово "путин" сейчас как для россиянина слово "паляница". Они даже не могут его произнести, или просто боятся. Но, как пишет Ткач, на седьмой день войны уже пора определиться со своей позицией.

Напомним, что против путина восстали даже российские миллиардеры. В частности, совладелец "Альфабанка" Михаил Фридман заявил, что вторжение россии в Украину — это трагедия, которая будет стоить многих жизней. А бизнесмен Александр Конанихин заявил, что выплатит 1 миллион долларов тому, кто арестует убийцу путина.