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Против Путина идут олигархи? Фридман высказался о вторжении в Украину

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Михаил Фридман - один из богатейших россиян Новость обновлена 27 февраля 2022, 15:18
Михаил Фридман - один из богатейших россиян

В руках у бизнесмена — обширный капитал

Политика российского президента Владимира Путина по вторжению в Украину вызывает неприятие не только у международного сообщества, но и у российских олигархов.

Российский миллиардер Михаил Фридман в интервью Financial Times высказался о вторжении России в Украину. Он назвал его трагедией. Бизнесмен напомнил, что родился на Западной Украине, там прошло его детство. Родители Фридмана живут во Льовове, который банкир называет своим любимым городом. Но он также отметил, что прожил большую часть жизни как россиянин.

Фридман сказал, что считает конфликт трагедией для украинского и русского народов и война "будет стоить жизней" и "не может быть ответом".

Напомним, Фридман на 11 позиции в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Состояние совладельца "Альфа-банка" оценивают в 15,5 млн долларов США.

Как ранее писал "Телеграф", многие страны мира поддают Россию и высшее политическое руководство страны санкциям. Кроме отключения от SWIFT западные страны готовятся изолировать банковскую систему РФ и заблокировать счета олигархов.

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#Россия #Олигархи #Михаил Фридман
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