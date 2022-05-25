Kalush Orchestra продають легендарну панаму та кубок Євробачення — гроші підуть на допомогу ЗСУ

Переможці Євробачення 2022 року вирішили, що їхній переможний кубок має піти на добру справу.

Українська група Kalush Orchestra, яка здобула феєричну перемогу на Євробаченні 2022 року в Італії, спільно з популярним шоуменом Сергієм Притулою запустили аукціон, у ході якого буде проданий переможний кубок з пісенного конкурсу, а також легендарна рожева панамка соліста колективу Олега Псюка. Усі зібрані гроші будуть надіслані на потреби ЗСУ. Зазначимо, що хлопці обіцяли так вчинити ще до початку конкурсу.

Про своє рішення та початок продажів оголосив Сергій Притула на своїй сторінці у Фейсбуці та в Інстаграм. Таке ж повідомлення з’явилося і на сторінках групи в соцмережах.

"Ми обіцяли — ми робимо. Такого в історії Євробачення ще не було, і навряд чи буде. Але й час зараз унікальний", — зазначили у повідомленні.

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Щоб "поборотися" за здобуття рожевої панамки, в якій виступав Олег Псюк на конкурсі, потрібно переказати 200 грн на рахунок, зазначений у повідомленні. За кожні 200 грн. людину вписують у список один раз. Переможець буде обиратися випадковим чином, тому чим більше коштів буде надіслано, тим вища ймовірність перемоги. А ось кришталевий мікрофон отримає той, хто зробить найбільшу пожертву серед усіх вкладів криптою або звичайною валютою.

Зазначимо, що після оприлюднення результатів голосування з’ясувалося, що бали від як мінімум двох країн – Грузії та Азербайджану – Україні могли не додати. Через новий скандал на Євробаченні результати голосування журі 6 країн відкликано, триває перевірка.

Як повідомляв "Телеграф", перемога Kalush Orchestra на Євробаченні розлютила російських коментаторів у мережі, які звинувачують організаторів конкурсу у "політичній упередженості". Тим часом пісня "Стефанія", на яку 15 травня вийшов кліп, продовжує підкорювати не лише Європу, а й увесь світ.