Kalush Orchestra продают легендарную панаму и кубок Евровидения - деньги пойдут на помощь ВСУ

Победители Евровидения 2022 решили, что их победный кубок должен пойти на благое дело.

Украинская группа Kalush Orchestra, которая одержала феерическую победу на Евровидении 2022 в Италии, совместно с популярным шоуменом Сергеем Притулой запустили аукцион, в ходе которого будет продан победный кубок с песенного конкурса, а также легендарная розовая панамка солиста коллектива Олега Псюка. Все собранные деньги будут отправлены на потребы ВСУ. Отметим, что парни обещали так поступить, еще до начала конкурса.

О своем решении и начале продаж объявил Сергей Притула на своей странице в Фейсбуке и в Инстаграм. Такое же сообщение появилось и на аккаунтах группы в соцсетях.

"Мы обещали – мы делаем. Такого в истории Евровидения еще не было, и вряд ли будет. Но и время сейчас уникальное" — отметили в сообщении.

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Чтобы "побороться" за получение розовой панамки, в которой выступал Олег Псюк на конкурсе, нужно перевести 200 грн на счет, который указан в сообщении. За каждые 200 грн человека вписывают в список один раз. Победитель будет выбираться случайным образом, поэтому чем больше средств будет отправлено, тем выше вероятность победы. А вот хрустальный микрофон получит тот, кто сделает самое большое пожертвование среди всех вкладов криптой или обычной валютой.

Отметим, что после обнародования результатов голосования, выяснилось, что баллы от как минимум двух стран – Грузии и Азербайджана – Украине могли не добавить. Из-за нового скандала на Евровидении результаты голосования жюри 6 стран отозваны, идет проверка.

Как сообщал "Телеграф", победа Kalush Orchestra на Евровидении разозлила российских комментаторов в сети, которые обвиняют организаторов конкурса в "политической предвзятости". Тем временем песня "Стефания", на которую 15 мая вышел клип, продолжает покорять не только Европу, но и весь мир.