ООН зробила тривожний висновок щодо України та загрози ядерної війни

Застосування ядерної зброї серйозно непокоїть світову спільноту

В Організації Об'єднаних Націй зробили тривожну для України заяву щодо ядерної загрози з боку росії. Один з представників ООН переконаний, що песпектива ядерного конфлікту в Україні стала можливою.

Як передає SCR, з такою оцінкою виступив член Управління координації гуманітарних питань ООН Рамеш Раджсінгхам.

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За його словами, наразі багато мирних жителів України через війну залишаються відрізаними від їжі, води та електрики. При цьому він додав, що ядерна загроза знову постала перед нашою країною.

"Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою", — сказав представник ООН.

Нагадаємо, що на думку економіста Юрія Городниченка, росія ядерними погрозами намагається шантажувати весь світ, щоб отримати від нього вигоду. Такі дії Кремля нагадують Північну Корею, від співпраці з якою відмовився майже увесь цивілізований світ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія погрози російського диктатора володимира путіна щодо застосування ядерної зброї сприймає вкрай серйозно. Зокрема, ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Оуен заявив, що це питання треба винести на засідання Генеральної Асамблеї ООН.