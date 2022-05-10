Екс-глава МЗС Британії закликає розглянути ідею винесення погроз РФ про ядерну зброю на ГА ООН

У Британії серйозно розглядають ядерну загрозу з боку рф

Ініціатива про винесення на Генеральну Асамблею ООН загроз Росії застосувати ядерну зброю заслуговує на серйозний розгляд.

Про це у коментарі Guildhall заявив член Палати Лордів британського парламенту, екс-міністр закордонних справ Великої Британії Девід Оуен.

"Я хочу засвідчити свою повну підтримку політики уряду Великої Британії щодо України. Що стосується пропозиції винести погрози Росії про застосування ядерної зброї на Генеральну Асамблею ООН, то вона заслуговує на серйозний розгляд, і я впевнений, що саме так це питання і розглядається", — заявив лорд Оуен.

"Політика щодо такої вкрай небезпечної теми, як застосування або незастосування ядерної зброї, цілком обґрунтовано проводиться урядами самостійно, і реалізується після секретних консультацій з урядами наших союзників щодо НАТО, зокрема, двох інших ядерних держав – Франції та США. Такий підхід стосується і публічних заяв у Раді Безпеки та заяв на Генеральній Асамблеї ООН, також він застосовується у питаннях тактики голосувань та узгодження текстів резолюцій. Тут йдеться про самодисципліну і такий підхід був визнаний і підтриманий моїми колегами в Палаті Громад та Палаті Лордів, коли я обіймав посаду міністра закордонних справ Великобританії у 1977-1979 роках, безпосередньо проводячи переговори з президентом Брежнєвим у Москві та головою МЗС Громико з питань ядерної політики", — зазначив екс-міністр закордонних справ Великої Британії.

Нагадаємо, 5 квітня під час неформального спілкування з представниками дипломатичного корпусу країн СНД російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову висловився про можливе застосування ядерної зброї, не виключивши такої можливості.

Також раніше президент Володимир Зеленський попередив, що світові потрібно бути готовим готуватись до ядерного удару агресора.

В ефірі телеканалу "Росія 1" російська пропагандистка Ольга Скабеєва та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов міркували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які постачають зброю Україні.

Раніше пропозицію про те, що Генасамблея ООН має негайно ухвалити резолюцію про те, що ядерний удар РФ по Україні стане оголошенням війни людству, висунув керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО , Олександр В. Данилюк. За його словами, у відповідь на підтвердження намірів щодо застосування ядерної зброї проти України Росія має бути виключена зі складу Ради Безпеки ООН

На загрози російської сторони щодо застосування ядерної зброї проти України відреагував цілий світових політиків.

Депутат Європейського парламенту, екс-міністр оборони Литви Раса Юкнявічене заявила, що у разі застосування Росією ядерної зброї проти України чи будь-якої іншої країни Європи такий ядерний удар має вважатися оголошенням війни всьому світу.

Екс-командувач Силам Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас також заявив, що Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України буде розцінено як оголошення війни людству.

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Робін Вагнер заявив, що ядерні загрози з боку РФ не варті постійного члена Ради Безпеки ООН.

Депутат парламенту Румунії, член партії Союз "Врятуйте Румунію" Штефан-Юліан Лерінц висловився з-приводу таких російських погроз і заявив, що подібні погрози офіційних осіб у Росії застосувати ядерну зброю проти України є підставою для щонайменше тимчасової зупинки членства Росії у Раді Безпеки ООН.

Голова комітету із закордонних справ Парламенту Естонії Марко Міхельсон заявив, що вже самі думки щодо застосування ядерної зброї є порушенням ключових принципів, на яких заснована Організація Об'єднаних націй. За його словами, є ціла низка причин, через які членство Росії в ООН має бути зупинено.