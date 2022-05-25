Визнають, що приречені на провал: Зеленський розповів, чому в росії заговорили про "спеціальне уповільнення" наступу

Глава держави каже, що попереду ще багато важких днів, але росіяни розуміють, що стратегічної перемоги їм досягти не вдасться.

Окупаційні війська почали втрачати віру в те, що вони матимуть змогу досягти стратегічної переваги в Україні, а в російському керівництві виправдовуються тим, що нібито спеціально "пригальмовують" наступ.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

"Після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не вигадали нічого кращого, ніж стверджувати, що нібито так і було заплановано", — сказав він.

Зеленський нагадав, що росія вже втратила майже 30 тисяч людей убитими, втратила дві сотні літаків, тисячі танків, бронеавтомобілів та іншої техніки, а також витратила майже весь свій запас ракет.

"І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що воюють не на повну силу? Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають", — додав він.

За словами президента, найбільш складною ситуація є на Донбасі, куди були перекинуті всі сили, що залишилися в росії, а міста Лиман, Попасна, Сєверодонецьк і Слов’янськ і зовсім можуть бути повністю знищеними.

Проте, каже він, у перехопленнях розмов росіян можна почути, що вони визнають безглуздість війни та те, що стратегічно вони не мають жодних шансів. Водночас Зеленський додав, що українцям ще доведеться докласти багато надзвичайних зусиль, щоб переламати перевагу окупантів у чисельності та бойовій техніці.

Як повідомлялося раніше, за словами військового експерта Ігаля Левіна, ситуація на Донбасі може загостритися протягом наступних двох тижнів, оскільки росія покинула туди майже все, що має.