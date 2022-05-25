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Признают, что обречены на провал: Зеленский рассказал, почему в россии заговорили о "специальном замедлении" наступления

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия рф
Армия рф

Глава государства говорит, что впереди еще много тяжелых дней, но россияне уже понимают, что стратегической победы им достичь не удастся.

Оккупационные войска начали терять веру в то, что они смогут достичь стратегического преимущества в Украине, а в российском руководстве оправдываются тем, что якобы специально "притормаживают" наступление.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

"После трех месяцев поиска объяснения, почему им не удалось сломить Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, что якобы так и было запланировано", — сказал он.

Зеленский напомнил, что россия уже потеряла почти 30 тысяч человек убитыми, лишилась двух сотен самолетов, тысячи танков, бронеавтомобилей и другой техники, а также израсходовала почти весь свой запас ракет.

"И это они хотят перекрыть ложью о том, что воюют не на полную силу? Жалко. И настанет время, когда они сами это признают", — добавил он.

По словам президента, наиболее сложной ситуация является на Донбассе, куда были переброшены все оставшиеся у россии силы, а города Лиман, Попасная, Северодонецк и Славянск и вовсе могут быть полностью уничтоженными.

Однако, говорит он, в перехватах разговоров россиян можно услышать, что они признают бессмысленность войны и то, что стратегически у них нет никаких шансов. Вместе с тем Зеленский добавил, что украинцам еще придется приложить много чрезвычайных усилий, чтобы переломить превосходство оккупантов в численности и боевой технике.

Как сообщалось ранее, по словам военного эксперта Игаля Левина, ситуация на Донбассе может обостриться в течении следующих двух недель, поскольку россия бросила туда почти все, что у нее есть.

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#Украина #Россия #Владимир Зеленский