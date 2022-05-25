путін підписав нахабний указ щодо жителів Херсонської та Запорізької областей

лідер рф продовжує вести незаконні дії по відношенню до українських територій

Кривавий президент російської федерації володимир путін підписав указ, згідно з яким, жителі Запорізької та Херсонської областей зможуть отримати громадянсько росії за спрощеною системою.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Відповідний документ оприлюднили у середу, 25 травня, на офіційному сайті правової інформації.

Судячи з того, що вказано в тексті указу, цей крок російського диктатора може означати примусову паспортизацію жителів Запоріжжя та Херсонщини, котрі наразі перебувають під окупацією росії.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Нехай хоч Москву перенесуть на Херсонщину, українці все одно вибиватимуть окупаційні війська звідти Медіаексперт Тетяна Попова спеціально для "Телеграфу" пояснила, чому колаборанти в Херсоні поспішають приєднатися до росії, і чому у них нічого не вийде

Варто наголосити, що документ набирає чинності з дня його підписання президентом путіним.

Указ, підписаний роcійським президентом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада, яка вже усвідомила, що отримати Херсон та область завядки проведенню там референдуму їй не вдастся, адже жителі категорично відсікають усе проросійське, вирішила "підкорити" український регіон іншим шляхом. Зокрема, рф планує приєднати Херсонщину до Криму і включити до свого складу як "Таврійську губернію" за зверненням так званого "нового керівництва" області.