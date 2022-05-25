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путін підписав нахабний указ щодо жителів Херсонської та Запорізької областей

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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російський диктатор володимир путін Новина оновлена 25 травня 2022, 14:29
російський диктатор володимир путін

лідер рф продовжує вести незаконні дії по відношенню до українських територій

Кривавий президент російської федерації володимир путін підписав указ, згідно з яким, жителі Запорізької та Херсонської областей зможуть отримати громадянсько росії за спрощеною системою.

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Відповідний документ оприлюднили у середу, 25 травня, на офіційному сайті правової інформації.

Судячи з того, що вказано в тексті указу, цей крок російського диктатора може означати примусову паспортизацію жителів Запоріжжя та Херсонщини, котрі наразі перебувають під окупацією росії.

Варто наголосити, що документ набирає чинності з дня його підписання президентом путіним.

Указ, підписаний роcійським президентом
Указ, підписаний роcійським президентом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада, яка вже усвідомила, що отримати Херсон та область завядки проведенню там референдуму їй не вдастся, адже жителі категорично відсікають усе проросійське, вирішила "підкорити" український регіон іншим шляхом. Зокрема, рф планує приєднати Херсонщину до Криму і включити до свого складу як "Таврійську губернію" за зверненням так званого "нового керівництва" області.

Теги:
#Володимир Путін #Указ #Громадянство #Паспортизація