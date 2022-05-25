Раздутый от бронежилета путин приехал к раненым оккупантам: видео
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Диктатор к раненным солдатам рф пришел в бронежилете
В среду, 25 мая, на 91-й день полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин посетил больницу с раненными захватчиками.
Об этом сообщает официальная страница Управления стратегических коммуникаций ВСУ на своем telegram-канале.
Очередное появление путина на публике вновь смахивало на постановку. Во-первых, президент рф при разговоре с раненым назвал имя ребенка солдата, а во-вторых, "раненые" находились рядом с не расправленными кроватями. В ВСУ также считаю, что госпиталь, который посетил путин, может находиться в бункере диктатора.
"Предлагаем вашему вниманию шоу: "путин приехал в госпиталь к солдатам, раненым в Украине". Есть большая вероятность, что "госпиталь" был построен в бункере с помещением, напоминающим больничную палату, в котором он, дрожа от страха и раздувшись от натянутого на него бронежилета, общается неизвестно с кем", — отметили в ВСУ.
В сети также считают, что ролик с путиным был постановкой. Также пользователи отметили, неестественные пропорции тела президента рф, который, предположительно, надел бронежилет.
Ранее сообщалось, что владимиру путину готовят замену. Президент рф 25 мая подписал наглый указ насчет жителей Херсонской и Запорожской областей.