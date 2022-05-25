Раздутый от бронежилета путин приехал к раненым оккупантам: видео

Диктатор к раненным солдатам рф пришел в бронежилете

В среду, 25 мая, на 91-й день полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин посетил больницу с раненными захватчиками.

Об этом сообщает официальная страница Управления стратегических коммуникаций ВСУ на своем telegram-канале.

Очередное появление путина на публике вновь смахивало на постановку. Во-первых, президент рф при разговоре с раненым назвал имя ребенка солдата, а во-вторых, "раненые" находились рядом с не расправленными кроватями. В ВСУ также считаю, что госпиталь, который посетил путин, может находиться в бункере диктатора.

"Предлагаем вашему вниманию шоу: "путин приехал в госпиталь к солдатам, раненым в Украине". Есть большая вероятность, что "госпиталь" был построен в бункере с помещением, напоминающим больничную палату, в котором он, дрожа от страха и раздувшись от натянутого на него бронежилета, общается неизвестно с кем", — отметили в ВСУ.

В сети также считают, что ролик с путиным был постановкой. Также пользователи отметили, неестественные пропорции тела президента рф, который, предположительно, надел бронежилет.

В сети прокомментировали поход путина в госпиталь

Ранее сообщалось, что владимиру путину готовят замену. Президент рф 25 мая подписал наглый указ насчет жителей Херсонской и Запорожской областей.