путин может быть мертв? В Британии заговорили о двойниках в Кремле и серьезной болезни диктатора
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Новости о гибели политика в Москве будут замалчивать до последнего
Российский кровавый диктатор владимир путин, вероятней всего, страдает от онкологии и даже может быть уже мертв. По предположению агентов британской разведки, даже в случае реальной смерти политика этот факт предпочтут умалчивать в течении нескольких недель или месяцев, чтобы избежать ненужного переворота.
Больше деталей сообщило иностранное издание Daily Star, ссылаясь на личные источники в МИ-6.
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Существует предположение, что несколько последних выступлений владимира путина для СМИ были телевизионными "консервами" — записанными заранее интервью. Не исключено и использование двойников, ведь раньше это уже происходило. Тогда весьма плачевное состояние диктатора во время парада к 9 мая в 2022 году можно легко объяснить — либо болезнью, либо как раз-таки двойником.
"Существует вероятность, что он уже мертв, — цитирует британский таблоид свой источник. — Это невозможно знать. Считается, что путин использовал двойников в прошлом, когда ему было плохо, и Кремль может делать это сейчас".
В британских спецслужбах подчеркивают: ближайшая группа политиков, плотно работающих с путиным последние несколько лет, является абсолютно лояльной к его политике. И смерть путина является одним из сильнейших страхов этих людей, ведь, вероятно, это послужит толчком к глобальным изменениям власти.
"Может произойти переворот в Кремле, и российские генералы захотят уйти из Украины", — предполагает источник из МИ-6.
Сейчас в продлении жизни российского диктатора его окружение нуждается едва ли не больше, чем он сам. Поэтому даже несмотря на видимое ухудшение состояния или вероятную смерть в Москве будут тщательно скрывать эти факты.
По предположению экспертки по россии Фионы Хилл, путин, с которым она раньше виделась, сейчас "не слишком хорошо выглядит". Вполне вероятно, политик может находиться на постоянном медикаментозном лечении, в том числе стероидами.
Напомним, ранее "Телеграф" собрал воедино все существующие предположения насчет болезней российского диктатора. Самым популярным диагнозом, звучавшим от многих источников, является рак.
Также мы проконсультировались с врачом, которая проанализировала состояние путина по его последним публичным появлениям и выдала собственный вердикт.