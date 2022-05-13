Российский олигарх проговорился о страшном диагнозе путина: что известно

Кремль о болезни путина говорить отказывается

Российский президент и кровавый диктатор владимир путин, у которого недавно были проблемы с конечностями, может быть тяжело болен раком крови.

Как передает Mirror, об этом свидетельствует тайная запись разговора российского олигарха, имя которого не называют из соображений безопасности.

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Отмечается, что олигарх из близкого окружения российского президента рассказал о его болезни в разговоре с западным венчурным капиталистом.

Следует отметить, что в последнее время стало все больше заявлений о болезни путина, усиливающихся публичными появлениями диктатора в нездоровом виде. При этом в Кремле уверяют, что с президентом РФ все хорошо, а заявления о его недуге называют "выдумками и полной ложью".

Напомним, что журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на личные источники, сообщал, что у путина действительно может быть онкологическое заболевание. По его словам, такой диагноз подтверждают даже олигархи, с которыми путин был очень близок в 2014 году во время аннексии Крыма.

Также ходили слухи, что кровавого диктатора могут готовить к серьезной операции, а пока он будет отсутствовать - россией будут править двойники.

Ранее в комментарии "Телеграфу" врач-невропатолог Татьяна Майкова рассказала, что путин мог переболеть болезнью мозга, а теперь это выливается заметной асинхронной походкой.